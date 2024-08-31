شعبة المعلومات داهمت منزلاً في الجنوب... أوقفت 3 سوريين وهذا ما ضبطته

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج وتعاطي المواد المخدّرة في منطقة النبطية.على اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هوياتهم، وهم كل من:- ع. ش. (مواليد عام 1969، لبناني)- ب. ك. (مواليد عام 1996، سوري)- ن. غ. (مواليد عام 1993، سوري)- ا. ع (مواليد عام 2001، سوري)بتاريخ 26-8-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجدهم وذلك داخل منزل في محلة عدشيت، حيث عملت على مداهمته وتوقيفهم، وبتفتيشهم والمنزل تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف، /660/ حبة مخدّرة نوع كبتاغون، /29/ حبة مخدّرة نوع ترامال، میزان رقمي، دفاتر ورق لف سجائر و/3/ هواتف خلوية.سُلِّمُوا مع المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.