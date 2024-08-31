كانوا يقومون بتدريبات عسكريّة... الجيش أوقف عدّة أشخاص مجهولي الهويّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش أوقف حوالي 14 شخصاً مجهولي الهويّة، أثناء قيامهم بتدريبات عسكرية بأسلحة متوسطة وثقيلة، في خراج قلعة عروبا في أعالي جرود عكار.

Advertisement