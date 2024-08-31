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لبنان
كانوا يقومون بتدريبات عسكريّة... الجيش أوقف عدّة أشخاص مجهولي الهويّة
Lebanon 24
31-08-2024
|
07:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش أوقف حوالي 14 شخصاً مجهولي الهويّة، أثناء قيامهم بتدريبات عسكرية بأسلحة متوسطة وثقيلة، في خراج قلعة عروبا في أعالي جرود عكار.
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