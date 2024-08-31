"نؤّكد إتزامنا بالـ1701".. بري في الذكرى الـ46 لتغييب الصدر ورفيقيه: الدعوة لا تزال قائمة إلى الحوار

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لا مساومة ولا مقايضة ولا تسوية إلا بعودة الإمام الصدر ورفيقيه".

وفي كلمة له في الذكرى الـ46 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قال بري إن "الإبادة التي تشنّها آلة القتل الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليست أقل خطورة ممّا يحصل في غزّة".

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وأشار بري إلى أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغتال أي مسعى لوقف هذه الحرب التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً له".

داخلياً، حيا بري الشهداء لا سيّما "الكوكبة المباركة من شهداء "أمل" وكشافة الرسالة الإسلامية الذين دافعوا عن لبنان وعن جنوبه".

وتابع قائلاً: "اسرائيل خرقت القرار 1701 براً وبحراً وجواً أكثر من 35 الف مرة"، كما وأكد الالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه حرفيّاً.

رئاسياً، أكد بري أن "الدعوة لا تزال قائمة إلى الحوار أو التشاور ثم دورات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية".

وتابع قائلاً: "الاستحقاق الرئاسي هو شأن داخلي ولا علاقة له بالوقائع في غزة".