لافروف: إسرائيل لا يُمكنها القضاء على "حزب اللّه"

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أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "إسرائيل لا يمكنها القضاء على حركة "حماس" أو "حزب اللّه"، وعليها البحث عن بدائل للحل السلمي من دون استخدام القوة".وقال لافروف لـ"روسيا اليوم": "بالطبع هذا غير قابل للتحقيق لأن "حماس" جزء من الشعب الفلسطيني كـ"حزب اللّه" أيضا الذي هو جزء من الشعب اللبناني".وتابع: "نحن من خلال تواصلنا مع الزملاء الإسرائيليين نسعى دائما لإيصال فكرة عدم جدوى حلّ كل القضايا باستخدام القوة من دون طرح بدائل". (روسيا اليوم)