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لبنان

لافروف: إسرائيل لا يُمكنها القضاء على "حزب اللّه"

Lebanon 24
31-08-2024 | 08:25
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أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "إسرائيل لا يمكنها القضاء على حركة "حماس" أو "حزب اللّه"، وعليها البحث عن بدائل للحل السلمي من دون استخدام القوة".

وقال لافروف لـ"روسيا اليوم": "بالطبع هذا غير قابل للتحقيق لأن "حماس" جزء من الشعب الفلسطيني كـ"حزب اللّه" أيضا الذي هو جزء من الشعب اللبناني".
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وتابع: "نحن من خلال تواصلنا مع الزملاء الإسرائيليين نسعى دائما لإيصال فكرة عدم جدوى حلّ كل القضايا باستخدام القوة من دون طرح بدائل". (روسيا اليوم)

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