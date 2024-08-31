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لبنان

بيان عاجل من هيئة إدارة السير... هذه تفاصيله

Lebanon 24
31-08-2024 | 08:47
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، عن بدء العمل نهار الاثنين من كل أسبوع في المركز الرئيسي في الدكوانة، كنهار عمل إضافي عن الأيام المعتمدة سابقاً (ثلاثاء- اربعاء- خميس)، على أن يخصص نهار الاثنين لإنجاز المعاملات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً أو أصولهم أو فروعهم حصراً دون الوكلاء، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم اثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم. وسيتم فتح مواعيد استثنائياً نهار الاثنين ٢/٩/٢٠٢٤ اعتباراً من الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم ٣١/٨/٢٠٢٤.
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