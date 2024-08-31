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لبنان

فرق طوارئ بلدية صيدا واصلت تنفيذ ورش عملها في شوارع المدينة

Lebanon 24
31-08-2024 | 09:08
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أعلنت بلدية صيدا، في بيان، أن فرق الطوارئ وعناصر الشرطة في البلدية واصلت مهامها في المدينة، لاسيما أعمال التزفيت في شارع الشهيدة ناتاشا سعد ومستشفى دلاعة ومحيط المستشفى التركي وميناء الصيادين. وللأسبوع الثالث على التوالي، واصلت الفرق حملة تنظيف الملاجئ ورشها بمبيدات للحشرات والقوارض وشفط المياه المتجمعة في بعضها، وذلك في محلة التعمير التحتاني وتعمير عين الحلوة، والحملة ستتواصل لتشمل تباعا كل الملاجئ.
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كما تواصل شرطة البلدية تعاونها مع فرق الطوارئ والورش، بحملة إزالة المخالفات في شوارع  المدينة وأحيائها، من لوحات إعلانية، وعوارض حديدية وإسمنتية وأكشاك وخيم  موضوعة في الشوارع والأرصفة، وأمام عدد من المحال والأبنية. كما تم رفع عدد من عربات الخضار، ومنها غير صالح للإستعمال، مركونة على الأرصفة والشوارع في محيط شارع ناتاشا سعد– مستشفى دلاعة،  ومحيط فرع المصرف المركزي في صيدا.

وتابعت تنفيذ أعمال صيانة وتنظيف وتعزيل مصافي مياه الشتاء في عدد من شوارع المدينة،  ولا سيما في شارع الدكتور عبدالله كنعان المتفرع من شارع رياض الصلح ومحيط بناية الرهبانية المارونية. كما تمت صيانة عدد من الريغارات ووضع أغطية معدنية لريغارات طالتها السرقة. 
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