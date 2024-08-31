هجوم جويّ بالطائرات شنّه "حزب الله"... ماذا استهدف؟

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والحرائق الناتجة عنها، شنّ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، واصابت أهدافها بدقة".

Advertisement