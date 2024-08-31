الصليب الأحمر اللبناني احتفل بإطلاق اللجنة التأسيسية لفرع القبيات

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احتفل الصليب الأحمر اللبناني بإطلاق اللجنة التأسيسية لفرع القبيات، بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس مركز الإسعاف والطوارئ في البلدة، وذلك بلقاء حاشد اقيم في صالة "ديوان الوادي" في وادي الحلسبان، بحضور النواب وليد البعريني وجيمي جبور ومحمد يحيى، النائب السابق هادي حبيش، رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي رئيس بلدية القبيات عبدو مخول عبدو، رئيس الصليب الاحمر الدكتور انطوان الزغبي، مدير فريق الطوارئ والاسعاف ألكسي نعمة وعضو اللجنة التنفيذية غسان حنا وفاعليات وعدد كبير من المسعفين والمتطوعين في الصليب الاحمر في محافظة عكار.بعد النشيد الوطني ونشيد الصليب الاحمر، كلمة تقديم للمسعفة ريتا الزمتر، ثم كانت كلمة مسجلة لامين عام الصليب الاحمر جورج كتانة اثنى فيها على عمل كل مراكز الصليب الاحمر، شاكرا المسعفين والمتطوعين على جهدهم وانسانيتهم، ومهنئا بتشكيل اللجنة التاسيسية في القبيات.ثم جرى عرض فيديو وثائقي عن نشاطات الصليب الاحمر في عكار، تحدث فيه المسؤول الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال وليد سمعان عن تقديمات مركز الاسعاف والطوارئ في القبيات.نعمةثم كانت كلمة لنعمة تحدث فيها عن مركز الاسعاف والطوارئ في القبيات "الذي انطلق ب٦ حزيران 2002" وعن "المهمات المنفذة في اصعب الظروف من معارك نهر البارد وانفجار التليل وغيرها".وتوجه نعمة بالشكر ل"كل من قدم الدعم لمتابعة المهمة الانسانية ولإبعاد المآسي والآلام عن كل انسان".الزغبيوأعلن الزغبي اسماء اعضاء اللجنة التأسيسية وهم: رئيسة اللجنة الدكتورة راشيل انطون عبدو، نائب الرئيس الاب نسيم قسطون ، امينة السر ريتا يعقوب، امينة الصندوق الين رعد والعضو المنسق مع القطاعات العملانية راشيل جرجس.وقال الزغبي: "الصليب الاحمر هو جسر عبور لغد افضل وللانسانية والحضارة والعطاء بلا حدود، وهو رسالة وخدمة انسانية وعدم التحييز والتطوع من القلب وكل شبابنا في عكار وكل لبنان يعطون من قلبهم لمناطقهم ولكل الناس بدون تمييز. رسالتنا هي الوطنية والحقيقة ونحن نمثل لبنان الواحد الموحد والمجتمع المحب والمنفتح على بعضه، فنحن مساحة لقاء ومحبة وعطاء واننا ملتزمون باحترام الانسان في لبنان وكرامته.عبدووألقت رئيسة اللجنة التأسيسية لفرع القبيات في الصليب الاحمر، المنشأة حديثا، راشيل انطون عبدو، كلمة عبرت فيها عن شكرها للجميع متمنية للامين العام التوفيق في انتخابات اللجنة الدائمة في جنيف التي سيتمثل فيها لبنان وجمعية الصليب الاحمر اللبناني.وأعلنت فتح مجال الانتساب لاصدقاء اللجنة "لان عكار منطقة غنية بالطاقات التي نحتاجها لدعم نشاطات الصليب الاحمر الموجود دائما لخدمة الانسان".ختاما قدم الزغبي وعبدو درعا باسم اللجنة التأسيسة ومتطوعي الاسعاف وادارة الكوارث للسيدة سميرة الخوري المعماري، وتم قطع قالب حلوى بالمناسبة.