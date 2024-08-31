Advertisement

لبنان

البزري أكد شمول صيدا في خطة تأهيل أوتوستراد الجنوب

Lebanon 24
31-08-2024 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1241232-638607233553997802.png
Doc-P-1241232-638607233553997802.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد النائب عبد الرحمن البزري، بعد التواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، شمول صيدا في خطة تأهيل أوتوستراد الجنوب التي بدأت من بيروت، مشيرا إلى أن بولفار الدكتور نزيه البزري والرئيس عادل عسيران والشهيد جمال حبّال وصولاً الى حسبة صيدا، هي ضمن عمليات التأهيل والصيانة  المقترحة.
Advertisement

وقال البزري: "إن مشروع تأهيل البُنى التحتية بين مفرق تعمير حارة صيدا ودوار القناية- الهلالية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، كذلك التحضير لبدء أعمال تأهيل الطريق البحرية من نهاية بولفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى سينيق وذلك بسبب الأضرار التي استجدت نتيجة مرور الشاحنات من وإلى المرفأ ومن وإلى مركز معالجة النفايات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2024-08-31
12:19 | 2024-08-31
12:16 | 2024-08-31
12:08 | 2024-08-31
12:00 | 2024-08-31
11:45 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24