البزري أكد شمول صيدا في خطة تأهيل أوتوستراد الجنوب

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أكّد النائب عبد الرحمن البزري، بعد التواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، شمول صيدا في خطة تأهيل أوتوستراد الجنوب التي بدأت من بيروت، مشيرا إلى أن بولفار الدكتور نزيه البزري والرئيس عادل عسيران والشهيد جمال حبّال وصولاً الى حسبة صيدا، هي ضمن عمليات التأهيل والصيانة المقترحة.وقال البزري: "إن مشروع تأهيل البُنى التحتية بين مفرق تعمير حارة صيدا ودوار القناية- الهلالية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، كذلك التحضير لبدء أعمال تأهيل الطريق البحرية من نهاية بولفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى سينيق وذلك بسبب الأضرار التي استجدت نتيجة مرور الشاحنات من وإلى المرفأ ومن وإلى مركز معالجة النفايات".