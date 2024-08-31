البعريني من القموعة: مطالبتنا الدولة مستمر لتلبية حاجات المنطقة

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وفي كلمته خلال اللقاء، أكد البعريني على عمق العلاقة التي تجمعه بأبناء المنطقة، قائلاً: "أنتم أهلي وناسي وتجمعنا جيرة وسنوات من العشرة الطيّبة، وأنا أكبربكم".وأضاف: "كل شخص في المجتمع له دور وعليه مسؤوليات، وجميعنا نكمل بعضنا البعض، وعلينا تحمّل مسؤوليّاتنا جنبًا إلى جنب ومطالبتنا الدولة بشكل مستمر لتلبية أمور وحاجات المنطقة".