28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القومي": نستنكر منع رئيس تيّار سياسي من زيارة بلدات بقاعيّة
Lebanon 24
31-08-2024
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقّف الحزب السوري القومي الاجتماعي أمام المشهد الحاصل في البقاع الأوسط، لناحية منع رئيس تيار سياسي من زيارة بعض البلدات اللبنانية، واللقاء والاجتماع مع شخصيات سياسية وروحية فيها، وكذلك التهجّم على أحد المراكز الدينية الثقافية التي كانت تنوي استقباله، وممارسة سياسة التحريض والعمل على تعبئة فئة من الناس لقطع الطرقات وخلق اشكاليات في هذا الظرف الحساس والخطير الذي يمر به لبنان والمنطقة.
Advertisement
وفي بيان له، قال "القومي" إن "هذا المشهد هو بعيد كل البعد عن حريّات العمل السياسي والفكري، وضمان حريّة التنقّل واللقاءات والتعبير التي يكفلها الدستور والانظمة والقوانين"، معتبراً أن "ما حصل لا يعبّر عن اصالة أهلنا في البقاع، ولا يخدم أحدا بل يزيد الشرخ والتفسخ".
ودعا الحزب السوري القومي الاجتماعي "جميع القوى السياسية والفاعليات إلى وقفة وطنية صادقة، في ظل العدوان الصهيوني الذي يعيشه لبنان، وذلك من خلال تحصين الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن والتلاحم بين اللبنانيين"، داعياً "الجميع للوقوف خلف الجيش والاجهزة الأمنية للعمل على تطويق تلك الحادثة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشعر مُبلل.. نجمة "لعبة حب" السورية بجلسة تصوير جريئة والجمهور يصفها بـ"عروسة البحر" (صورة)
Lebanon 24
بشعر مُبلل.. نجمة "لعبة حب" السورية بجلسة تصوير جريئة والجمهور يصفها بـ"عروسة البحر" (صورة)
02:01 | 2024-08-31
31/08/2024 02:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تكشف لأول مرة عن مرضها الخطير.. أصيبت بفيروس لم يستطع الأطباء تحديد نوعه (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تكشف لأول مرة عن مرضها الخطير.. أصيبت بفيروس لم يستطع الأطباء تحديد نوعه (فيديو)
04:18 | 2024-08-31
31/08/2024 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الطاقة يرقصُ على أغنية "فضل شاكر"!
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الطاقة يرقصُ على أغنية "فضل شاكر"!
03:38 | 2024-08-31
31/08/2024 03:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط يهين المواطنين في النافعة: راسي ما بيفرز
Lebanon 24
ضابط يهين المواطنين في النافعة: راسي ما بيفرز
01:45 | 2024-08-31
31/08/2024 01:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ناصيف زيتون: "رح تبقى ذكراها معي دائماً"
Lebanon 24
الموت يُؤلم ناصيف زيتون: "رح تبقى ذكراها معي دائماً"
05:36 | 2024-08-31
31/08/2024 05:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2024-08-31
حريق كبير في شكا.. ونداءٌ عاجل من الأهالي
14:17 | 2024-08-31
من نائب "القوات".. كلامٌ لافت في ذكرى الإمام الصدر
14:04 | 2024-08-31
حادث مروّع على طريق المطار.. السيارة تحطّمت بالكامل! (فيديو + صور)
13:54 | 2024-08-31
قطع طريق.. هذا ما يجري في خلدة!
13:51 | 2024-08-31
"لن نصوت لفرنجية".. حاصباني: حزب الله و"أمل" لا يحترمان الحوار!
13:25 | 2024-08-31
"الخارجية": ندين العدوان الإسرائيلي على الضفة ونحذر من خطورة التصعيد
فيديو
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
31/08/2024 21:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
31/08/2024 21:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
31/08/2024 21:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24