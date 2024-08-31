"القومي": نستنكر منع رئيس تيّار سياسي من زيارة بلدات بقاعيّة

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وفي بيان له، قال "القومي" إن "هذا المشهد هو بعيد كل البعد عن حريّات العمل السياسي والفكري، وضمان حريّة التنقّل واللقاءات والتعبير التي يكفلها الدستور والانظمة والقوانين"، معتبراً أن "ما حصل لا يعبّر عن اصالة أهلنا في البقاع، ولا يخدم أحدا بل يزيد الشرخ والتفسخ".ودعا الحزب السوري القومي الاجتماعي "جميع القوى السياسية والفاعليات إلى وقفة وطنية صادقة، في ظل العدوان الصهيوني الذي يعيشه لبنان، وذلك من خلال تحصين الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن والتلاحم بين اللبنانيين"، داعياً "الجميع للوقوف خلف الجيش والاجهزة الأمنية للعمل على تطويق تلك الحادثة".