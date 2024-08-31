تفوّق كبير.. روجيه فغالي يتصدّر سباق رالي لبنان الدولي

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واحتل باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي المركز الثاني، وربيع ايوب وملاحه جورج ناضر على سكودا فابيا المركز الثالث بعد صراع طاحن مع كارل رزق الذي حل رابعاً، بعدما سجلا مجموع التوقيت عينه بعد انتهاء المرحلة السادسة، ليحسم أيوب المركز الثالث مع ختام منافسات اليوم الثاني بالمرحلة السابعة.وبعدما تصدر فغالي الترتيب بتسجيله افضل وقت في المرحلة الخاصة الاستعراضية الأولى التي جرت مساء الجمعة وحلول ربيع ايوب وملاحه جورج ناضر على سكودا فابيا في المركز الثاني وجوزف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 المركز الثالث، سجّل فغالي، الذي أحرز لقب رالي لبنان 16 مرة (رقم قياسي)، أفضل وقت في المراحل الست التي أقيمت السبت في جبيل والمتن وبلغ طولها 129.44 كيلومترا.وهيمن على مراحل اليوم الثاني وغرّد "خارج السرب"، تاركا المنافسة على المركز الثاني لباسل ابو حمدان وربيع ايوب وكارل رزق.وفي حال لم تطرأ مفاجأة من العيار الثقيل، فإن فغالي يتجّه لإحراز لقب رالي لبنان للمرة الـ17، معززاً رقمه القياسي.ويندرج السباق، الذي يقام في ظل طقس صيفي حار وامام جمهور غفير انتشر على المراحل الخاصة للسرعة، في اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان للراليات لهذه السنة، وتبلغ مسافته الاجمالية 636.70 كيلومترا منها 199.08 كيلومتراً مراحل خاصة للسرعة وعددها 11 في كسروان وجبيل والبترون والمتن وعلى طرقات أسفلتية.وتشارك في السباق 29 سيارة، واجتازت 22 خط الوصول بعد ظهر السبت مع خروج السائقين الياس الدهني وجايسون وهبه وجوانا حسون وطوني جرمانوس ونضال الجردي وهنري قاعي وسامي ضو من السباق لأسباب مختلفة.وستقام الأحد 4 مراحل خاصة للسرعة (طولها 67.86 كيلومترا) في المتن على ان يجري حفل التتويج عند الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر في مقر النادي المنظم.