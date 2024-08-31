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لبنان

نواب التيار الوطني الحر المنشقين الى بكركي في الأيام المقبلة

Lebanon 24
31-08-2024 | 13:23
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أفادت "الجديد" بأن نواب التيار الوطني الحر المنشقين، بصدد زيارة الصرح البطريركي في الايام المقبلة للقاء البطريرك الراعي.
 
 
وأشارت الى أنه سيكون لهم موقف علني لتوضيح كل الاشكاليات.
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