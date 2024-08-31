نواب التيار الوطني الحر المنشقين الى بكركي في الأيام المقبلة

أفادت "الجديد" بأن نواب التيار الوطني الحر المنشقين، بصدد زيارة الصرح البطريركي في الايام المقبلة للقاء البطريرك الراعي.

وأشارت الى أنه سيكون لهم موقف علني لتوضيح كل الاشكاليات.