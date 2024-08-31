Advertisement

لبنان

"الخارجية": ندين العدوان الإسرائيلي على الضفة ونحذر من خطورة التصعيد

Lebanon 24
31-08-2024 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1241286-638607330461566807.jpg
Doc-P-1241286-638607330461566807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية في بيان، "العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق جنين، وطولكرم وطوباس في الضفّة الغربيّة، وما نتج عنه من سقوط العديد من الضحايا والجرحى المدنيّين العُزّل، بالتزامن مع العدوان الإسرائيليّ المتواصل على قطاع غزّة".
Advertisement
 
وذكرت الوزارة أن العدوان القائم "يترافق مع إستمرار عمليات الإخلاء القسري والتهجير لأبناء الضفّة الغربيّة من أماكن سكنهم، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وقرارات  الأمم المتحدة".

وحذرت الوزارة من "خطورة التصعيد الأخير، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها العنصريّة والاستفزازيّة للمقدّسات في مدينة القدس المحتلّة، والتي ترافقت مع التصريحات التحريضيّة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، الداعية إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، وذلك في سياق المحاولات المستمرّة لطمس الهويّة الدينيّة والوضع القانوني للحرم القدسي".

كذلك، عبرت الوزارة عن رفضها المُطلق لـ"هذه السياسات والممارسات المُتطرّفة التي تهدف إلى  إفشال مساعي الوقف الدائم لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2735، مما يؤشر الى مزيد من التصعيد، وتدهور الوضع، وتوسّع رقعة الصراع وطبيعته في المنطقة".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-08-31
16:49 | 2024-08-31
16:40 | 2024-08-31
16:30 | 2024-08-31
16:25 | 2024-08-31
16:00 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24