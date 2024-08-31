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لبنان

حريق كبير في شكا.. ونداءٌ عاجل من الأهالي

Lebanon 24
31-08-2024 | 14:30
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اندلع حريق هائل داخل حرم شركة الأترنيت المتوقفة عن العمل منذ عدة سنوات في منطقة شكا، حيث ارتفعت ألسنة النيران بشكل ملحوظ.
 
وقد حذر الأهالي من خطر امتداد النيران إلى ما تبقى من المواد داخل الشركة، مما قد يؤدي إلى كارثة بيئية تهدد صحة السكان.
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في ضوء هذه المخاوف، ناشد أبناء شكا والجوار وزير البيئة، ناصر ياسين، والمدعي العام البيئي في الشمال، القاضي غسان باسيل، ضرورة إيلاء الموضوع الأهمية القصوى واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الوضع وضمان حماية صحة المواطنين والبيئة المحيطة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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