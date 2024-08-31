"دولار سيئ" في لبنان.. أين وجده المواطنون؟

فوجئ مواطنون مؤخراً بحصولهم من المصارف على أوراق من الدولارات ذات أجزاء ممزقة بشكل واضح، علماً أن تلك الأوراق جديدة وليست بالية.

وتبيّن أن هذه الدولارات مرّت عبر ماكينات الصراف الآلي، فيما قالت مصادر مصرفية إن هذا النوع من الأوراق لا يمكن أن يتم وضعه للزبائن، متساءلة عن كيفية دخول هذه الدولارات إلى المصارف واستخدامها رغم حالتها السيئة.