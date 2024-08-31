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لبنان

في مدينة لبنانية.. "مناسبة" تحولت إلى معركة!

Lebanon 24
31-08-2024 | 16:25
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وقع إشكال بين عدد من الشبان في محلة شارع ستاركو - التبانة، تطوّر لاحقاً إلى إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وفي التفاصيل، أقدم المدعو "ح.ا" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ل"، ما أسفر عن إصابة الأخير بقدمه.
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وأفادت المصادر بأنّ حالة من التوتر تشهدها المنطقة على اثر الاشكال، فيما توجهت قوة من الجيش الى المكان تمهيداً لتنفيذ مداهمات بحثاً عن مطلقي النار وتوقيفهم.

وعُرف أن الاشكال ناتج على خلفية اشكال فردي خلال مناسبة اجتماعية مساء اليوم ليتجدد لاحقاً في المحلة المذكورة.
 
 
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