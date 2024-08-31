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لبنان
بعد مبادرة بري الرئاسية اليوم.. بيانٌ من نواب المعارضة
Lebanon 24
31-08-2024
|
16:49
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أكد نواب قوى المعارضة، ضرورة حضورهم الى المجلس النيابي لعقد جلسة عامة مفتوحة "طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية".
وفي بيان لهم، قال النواب: "بعد الدعوة التي قدّمها الرئيس نبيه برّي لعقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ودعوته لنا للتشاور تحت سقف البرلمان، نؤكد كنواب قوى معارضة، اننا طرحنا خارطة طريق للتشاور تحت قبة البرلمان، تتلخص باقتراحين، الاول يقضي بتشاور النواب لمدة 48 ساعة في المجلس النيابي دون دعوة رسمية أو مأسسة يذهب من بعدها النواب، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، دون اقفال محضر الجلسة، والثاني يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويقوم النواب بالتشاور بعد دورتها الأولى لمدة أقصاها 48 ساعة، ثم ينتقلون الى الاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا. كذلك، عرضنا خارطة الطريق على مختلف الكتل النيابية في سلسلة لقاءات داخل المجلس باستثناء كتلتي "أمل" و"حزب الله" اللتين رفضتا التشاور، لذا نسأل دولة رئيس المجلس عن أي تشاور تتحدث؟".
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وأكمل البيان: "على اي حال، نؤكد كنواب قوى المعارضة حرصنا على التشاور مع كافة الكتل والنواب الزملاء تحت قبة البرلمان للوصول الى انهاء الشغور الرئاسي تحت سقف الدستور والمؤسسات، كما جاء في كلمة رئيس المجلس النيابي اليوم، والذي دعا فيها الى التشاور غداً في المجلس، وبناء عليه، نؤكد كنواب قوى المعارضة ضرورة حضورنا الى المجلس لعقد جلسة عامة مفتوحة طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من بعد دورتها الاولى التشاور الذي تحدث عنه رئيس المجلس يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف كان".
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