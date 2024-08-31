صواريخ من لبنان.. "إنذارات فجر الأحد" تدوّي داخل مستوطنة إسرائيلية!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، أنَّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة كفار جلعادي في منطقة الجليل الأعلى المحاذية للحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإنذارات تأتي تحذيراً من إطلاق قذائف صاروخيّة مصدرها لبنان.

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وليل السبت، نفذ العدو الإسرائيليّ، قصفاً عنيفاً استهدفَ عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ القصف استهدف بلدة عيتا الشعب، فيما شنّ العدو غارة عنيفة طالت منطقة هورا بين بلدتي كفركلا وديرميماس.



بدوره، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين ضد موقعين إسرائيليين خلال فترة المساء.

وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخية.

أما العملية الثانية، فقد أعلن الحزب أنها طالت موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وذلك عبر الصواريخ.