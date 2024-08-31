كلمة لجعجع اليوم.. وباسيل يجول بقاعاً: القوة ليست فقط بالسلاح

الأنظار ستتجه اليوم أيضاً الى المواقف التي سيعلنها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد القداس السنوي في "ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية".

وعلى الصعيد الداخلي أيضاً، جال أمس رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في زحلة. وغداة انتقاده "حزب الله" لإعلانه الحرب على إسرائيل "لأننا مع السياسة الدفاعية لا الهجومية"، أكد باسيل أنه "يمكن أن نختلف على إدارة البلد، ولكن عندما يكون هناك خطر من الخارج لا يحق لنا أن نختلف عليه".

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وأضاف: "الصحيح أن يكون اختيار رئيس الجمهورية والحكومة وغيره استحقاقا داخلياً وأن نقوم نحن بالاختيار"، لافتاً الى أن "الخطر الاسرائيلي يجب ألا نختلف عليه والى أن ما تقوم به اسرائيل بغزة هو حقيقتها وعندما نواجه هذه الحقيقة بهذا الشكل نكون نرفضها".

وشدد باسيل على "اننا دخلنا في حرب أكبر منا"، وقال: "عندما نقول لسنا مع فكرة هذه الحرب فهذا لا يقلل من وطنيتنا ونكون نحمي بلدنا من هذا الخطر".

في المقابل، لفت باسيل إلى أن "القوة ليست فقط بالسلاح بل ايضاً بالاقتصاد القوي"، مؤكداً أن " وطنيتنا كتيار تفرض علينا أن نفكر بكل الأبعاد الداخلية والخارجية ليكون بلدنا قوياً".

وختم باسيل: "ليست لدينا كل عناصر القوة لمواجهة خطر الحرب على لبنان إذاً وقعت، وهنا تكمن المشكلة، وهذا سيؤدي الى المزيد من هجرة اللبنانيين".

وكان مدير مكتب مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي أبلغ التيار الوطني الحر بإلغاء زيارة النائب باسيل إلى أزهر البقاع على خلفية موجة اعتراضات واسعة عبرت عنها بيانات فاعليات مجدل عنجر.