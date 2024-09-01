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لبنان

تقدّم في حظوظ فرنجية بفضل "المحررين"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-09-2024 | 01:30
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قال مصدر سياسي وسطي إن التطورات الأخيرة على الصعيد الأمني وحتى على الصعد السياسية الداخلي والحزبية، تعطي مؤشرات على تقدم ملحوظ لحظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الملف لا يزال مجمداً حتى الساعة.
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وعزا المصدر هذا التقدم "الى عدد النواب الذين تحرروا وأصبحوا في المبدأ في خانة إنتخاب سليمان فرنجية، أضف الى أن الجو السياسي المسيحي والديني ليس لديه فيتو على إسم الشخص، وهذا الامر يترجم بأن أي تسوية شاملة في الجنوب يكون السلاح من ضمنها، تخفف الإحتقان في البلد، والتصلب في وجه انتخاب سليمان فرنجية رئيساً ضمن برنامج واضح".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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