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لبنان

"صحافيون ممانعون": وقف جبهة المساندة أفضل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-09-2024 | 02:15
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دار في إحد المقرات السياسية نقاش بين صحافيين ينتمي معظمهم الى خط الممانعة، أعربوا خلاله عن رغبتهم "بانتهاء الحرب فوراً ونجاح  المفاوضات وتوقف الأعمال الحربية على جبهة الجنوب قبل العام الدراسي وحلول فصل الشتاء، ولكي يستطيع أهلهم الذين نزحوا الى بيروت والجبل أن يعودوا الى قراهم". 
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الصحافيون اعتبروا أن "وقف الحرب وجبهة المساندة هو الأفضل للجميع، وخاصة الشعب اللبناني والجنوبي تحديداً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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