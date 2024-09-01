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لبنان
بعد "النواب المتمردين".. وزير الطاقة يتنكّر لـ"التيار"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
01-09-2024
|
01:45
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جرياً على عادته في اطلاق المواقف لتبرير عدم مسؤوليته عن أزمة الكهرباء، على قاعدة "مش انا..هني"، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض في حوار مع "اندبندنت عربية" ان الجميع، ما عداه، مسؤولون عن ازمة الكهرباء، بدءا بإدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي".
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ولكن "السكوب" الاقوى في الحديث نفي فياض أن يكون مدعوماً أو ممثلاً لـ"التيار الوطني الحر" في الحكومة".
ولم يستثن فياض أحداً ممن أسماها "الدولة العميقة" المسؤولة عن الازمات بمن فيها كتلة "التيار".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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