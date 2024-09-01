فقدان قدمه لم يمنعه من المنافسة.. أرز زهر الدين سفير لبنان في الألعاب البارالمبية

"القوّة لا تأتي من المقدرة الجسدية، بل من الإرادة التي لا تُقهر".. ربما هذا القول للزعيم الهندي الشهير المهاتما غاندي، خُلق ليكون لرياضي لبناني خسر قدمه في أحد الأيام. لكن رغم ذلك، ألهم بإنجازاته الكثير من شباب جيله، وبرهن أن المستحيل غير موجود في عالم الرياضة. فهل عرفتم عمن سنتحدث اليوم؟

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ربما سمعنا عن التحديات والمعجزات في الرياضة، لكن لا تحديات حقيقية بوجود الرياضي اللبناني البارالمبي أرز زهر الدين، الحائز على العديد من الميداليات العالمية في المبارزة والركض.

قصة هذا اللاعب مختلفة ومؤثرة تمامًا، فصاحب الـ 25 عامًا الذي يستعد لتمثيل لبنان في الألعاب البارالمبية في باريس، تعرَّض لحادث في الثالثة من عمره مع عائلته فبترت قدمه تحت الركبة، وبسبب هذا تلّقى جميع أنواع التنمرّ، الا أن إرادته كانت الأقوى، وأوصلته إلى المحافل العالمية.

حارب أرز القدر منذ طفولته التي كانت قاسية، فبعمر الـ 7 سنوات قرّر أن يتحدّى نفسه، وبدأ بتعلم المبارزة بدعم من عائلته وفاز بالعديد من الميداليات.

وفي عام 2019، وبعد أن شارك في منافسات المبارزة بالشيش، دفعه نشاطه الزائد نحو رياضة أخرى غير المبارزة وهي الركض، فتأهلّ لأول مرّة إلى ألعاب آسيا، ومن ثم إلى إيطاليا، حيث حقق المركز الأول في سباقَي الـ100 متر والـ200 متر، وأصبح أسرع عدَّاء آسيوي، واحتلّ المركز الثامن عالميًا. ثم احتلّ في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 المركز الخامس في سباق 200 متر للرجال فئة "تي 64"، التي تعني ( بتر ساق واحدة من تحت الركبة).

هذا النجاح الذي لمع به أرز أوقفته بعض العوائق، إذ تعرّض لإصابة بتمزق في العضلات أجبرته على التوقف عن المشاركة في المسابقات لمدة سنة ونصف السنة، لكنه كبلده لبنان مهما عصفت به الحياة لا يُقهر، فعاد من رحم المعاناة شامخًا وحقق الميدالية الذهبية في الألعاب الفرنكوفونية في عام 2023، كأولّ لبناني وعربي يحقق هذا الإنجاز، وتأهل بعدها تلقائيًا لألعاب باريس 2024.

وسيمثل زهر الدين الذي سبق وقيل له: "بما إنك خسرت إجرك، إنزل على الشارع وإشحد"؛ وحده لبنان مساء اليوم الأحد، في دورة الألعاب البارالمبية الـ17، والتي تستضيفها باريس بمشاركة رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيشارك البطل اللبناني في سباق الـ100 متر لأول مرّة، بعدما كان يشارك في سباق الـ200 متر، وسينافس 17 عداءً في فئته (T64)، بينهم حامل لقب السباق في اولمبياد طوكيو الالماني فليكس سترينغ (29 سنة).

نقول للبطل أرز زهر الدين، أول لبناني وعربي يتأهل عن فئة بتر القدم الواحدة، أنت رمز الإصرار والتحدي، ورسالة تُدرّس لكل الأجيال.. فافعلها لأجلك ولأجلنا نحن "الضعفاء"..