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لبنان

طرقات أُغلقت صباح اليوم في بيروت مواكبة لحدث رياضي.. تجنّبوها

Lebanon 24
01-09-2024 | 02:39
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مواكبة لسباق الدراجات الهوائية، أشارت غرفة التحكم المروري إلى أنّه تم صباح اليوم إقفال المسلك المؤدي من جسر السيتي سنتر ومن سوق الخضار باتجاه اوتوستراد  الرئيس لحود وايضا المسلك من الحبتور باتجاه الكرنتينا.
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