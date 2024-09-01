أوقف حاجز تابع لقوى الأمن الداخلي في منطقة ترشيش - البقاع، سيارة كبيرة مُحملة بحشيشة الماريغوانا.

وعلى الفور، جرى توقيف صاحب السيارة وتمّ تحويله إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص.