المكتب الإعلاميّ لبوشكيان: وزير الصناعة لم ينتمِ يوماً إلى "تكتل لبنان القوي"

نفى المكتب الإعلاميّ لوزير الصناعة جورج بوشكيان ما يقال عن أنه كان ينتمي إلى "تكتل لبنان القوي".

وذكر المكتب في بيان أن "بوشكيان لم يحضر أياً من اجتماعات التكتل، بل كان عضواً في تكتل نواب الأرمن وقد غادره لأسبابٍ معروفة".