Advertisement

لبنان

في ميدان السّباحة.. لبنان لمع في مصر وكسر الأرقام العربية

Lebanon 24
01-09-2024 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1241462-638607884698661520.png
Doc-P-1241462-638607884698661520.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن المنتخب اللبناني للسباحة من إحراز المركز الثاني في البطولة العربية الثالثة للالعاب المائية في العاصمة المصرية القاهرة.
 
وحصل لبنان على عدد من الألقاب، إذ قدمت السباحة تيا عبيد اداء مميزا في البطولة وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا لبنانيا وعربيا في سباق الـ٥٠ صدر والـ٢٠٠ صدر، كما احتفظت برقمها القياسي في سباق الـ١٠٠ صدر لبنانيا وعربيا، ورفعت اسم لبنان وزادت من رصيد نجاحاته في رياضة السباحة.
Advertisement

وتمكنت نايا يزبك من تحسين أرقامها وتقديم اداء مميز في البطولة.

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-09-01
10:04 | 2024-09-01
09:56 | 2024-09-01
09:28 | 2024-09-01
09:22 | 2024-09-01
09:18 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24