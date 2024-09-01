في ميدان السّباحة.. لبنان لمع في مصر وكسر الأرقام العربية

تمكن المنتخب اللبناني للسباحة من إحراز المركز الثاني في البطولة العربية الثالثة للالعاب المائية في العاصمة المصرية القاهرة.

Advertisement

وحصل لبنان على عدد من الألقاب، إذ قدمت السباحة تيا عبيد اداء مميزا في البطولة وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا لبنانيا وعربيا في سباق الـ٥٠ صدر والـ٢٠٠ صدر، كما احتفظت برقمها القياسي في سباق الـ١٠٠ صدر لبنانيا وعربيا، ورفعت اسم لبنان وزادت من رصيد نجاحاته في رياضة السباحة.وتمكنت نايا يزبك من تحسين أرقامها وتقديم اداء مميز في البطولة.