عبدالله: وزارة الصحة هي المرجع الصالح لحل الأمور العالقة

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "أكس": "لفتني السجال الإعلامي الذي حصل بين نقابة المستشفيات، ونقابة مستوردي المستلزمات الطبية، والذي طبعا محوره وهدفه مصلحة المريض. وزارة الصحة هي المرجع الصالح لحل كل الأمور العالقة".

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