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لبنان
عبدالله: وزارة الصحة هي المرجع الصالح لحل الأمور العالقة
Lebanon 24
01-09-2024
|
05:03
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "أكس": "لفتني السجال الإعلامي الذي حصل بين نقابة المستشفيات، ونقابة مستوردي المستلزمات الطبية، والذي طبعا محوره وهدفه مصلحة المريض. وزارة الصحة هي المرجع الصالح لحل كل الأمور العالقة".
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