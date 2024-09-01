قبيسي: الوحدة الوطنيّة تحمي البلد

قال النائب هاني قبيسي إن "هناك جهات في لبنان تعترض على أهداف المقاومة ونهجها وثقافتها، ولا تريد لبلدنا أن يقاوم"، وأردف: "هؤلاء يعترضون على كل شيء، يعترضون على الواقع الداخلي، يعترضون على الحوار ويرفضون التلاقي والعيش المشترك".

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وفي احتفال تابيني في بلدة القصيبة الجنوبية، قال: "موقفنا واضح رغم كل ما يجري على مساحة بلدنا.. سنبقى محافظين على لغة العيش المشترك والوحدة الوطنية الداخلية، ولن ننجر الى الزواريب الطائفية والمذهبية.. سنحمي بلدنا لأننا لن نعطي لأحد بيدنا إعطاء الذليل حتى ولو أصبحنا جميعا شهداء، فنفس الاصوات التي ترفض المقاومة وترفض الدفاع عن الجنوب هي نفسها ترفض الحوار وترفض التوافق ترفض المقاومة ولا تريد تقوية الجيش". وفي احتفال تابيني في بلدة القصيبة الجنوبية، قال: "موقفنا واضح رغم كل ما يجري على مساحة بلدنا.. سنبقى محافظين على لغة العيش المشترك والوحدة الوطنية الداخلية، ولن ننجر الى الزواريب الطائفية والمذهبية.. سنحمي بلدنا لأننا لن نعطي لأحد بيدنا إعطاء الذليل حتى ولو أصبحنا جميعا شهداء، فنفس الاصوات التي ترفض المقاومة وترفض الدفاع عن الجنوب هي نفسها ترفض الحوار وترفض التوافق ترفض المقاومة ولا تريد تقوية الجيش".

وتابع: "اسرائيل تنتهك يومياً سماءنا وبحرنا ومقاومتنا تتصدى وتقدم الشهداء، وبعض الساسة غارقين في لغة طائفية ومذهبية، فلا مستقبل للبنان الا بمثلث ذهبي اطلقنا شعاره منذ فترة طويلة الا وهو بأن حماية الوطن تتم بوحدة الشعب والجيش والمقاومة".

وأضاف: "نقول إنه يجب تعزيزُ قدرات الجيش وحماية المقاومة ليبقى لبنان دولة، وهذه الدولة يجب أن تحمي حدودها وسيادتها فهذه الثقافة تحمي بلدنا، كما أنّ الوحدة الوطنية تحمي البلد".

وختم: "نسأل الله أن يهدي الجميع للغة توافق وحوار نتمكن من خلالها حماية بلدنا، ونتمكن من بناء الدولة الحقيقية التي نستطيع من خلالها الخروج من ازماتنا، وننتخب رئيساً للجمهورية ونشكل حكومة وحدة وطنية".