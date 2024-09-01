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لبنان

مع بداية أيلول.. كيف سيكون حال طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
01-09-2024 | 05:19
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل بحيث تلامس معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات ويبقى احتمال تساقط الرذاذ المتفرق أحيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية فوق الجبال والداخل، وبعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق البحر الأسود، حتى يوم الأربعاء حيث يعود الى الاستقرار. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة شمال البلاد.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل بحيث تلامس معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات ويبقى احتمال تساقط الرذاذ المتفرق أحيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط الرذاذ المتفرق أحيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر. 

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات مع درجات حرارة ضمن معدلاتها.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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