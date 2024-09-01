عاجل من الجنوب.. العدو يلقي قنابل متفجرة في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بقيام محلقة اسرائيلية معادية بإلقاء قنابل متفجرة بين الحين والآخر في المكان المتضرر من الجدار الحدوي في بلدة كفركلا بفعل غارة سابقة استهدفت مبنى قريب من الجدار خشية حصول اختراق عبر الجدار الى بساتين مستعمرة المطلة.

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