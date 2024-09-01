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لبنان

عاجل من الجنوب.. العدو يلقي قنابل متفجرة في هذه المنطقة

Lebanon 24
01-09-2024 | 06:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بقيام محلقة اسرائيلية معادية بإلقاء قنابل متفجرة بين الحين والآخر في المكان المتضرر من الجدار الحدوي في بلدة كفركلا بفعل غارة سابقة استهدفت مبنى قريب من الجدار خشية حصول اختراق عبر الجدار الى بساتين مستعمرة المطلة.
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