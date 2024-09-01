Advertisement

لبنان

عطية: للتعاطي مع مبادرة بري بايجابية

Lebanon 24
01-09-2024 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1241481-638607962781866974.png
Doc-P-1241481-638607962781866974.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتَ رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب سجيع عطية، إلى أنّ "الحوار بين اللبنانيين ضروري ومهم  للخروج بحلول للمشاكل السياسية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان". 

وتمنى خلال استقباله وفودًا شعبية وشخصيات بلدية واختيارية واجتماعية وهيئات مختلفة في دارته في بلدة رحبة، على باقي الأفرقاء التعامل مع مبادرة الرئيس بري الحوارية بإيجابية، "علّنا ننهي أزمة الفراغ الرّئاسي التي ستدخل عامها الثاني". 
Advertisement

ورأى أن "الإمام موسى الصدر كان داعية حوار يسعى إلى تلاقي الجميع من أجل الحفاظ على لبنان وسلمه الأهلي، وهذا الخطاب هو ما يحتاج إليه لبنان اليوم ومن كل الأطراف". 

وإذ شدد على أن "فكرة الحوار لا تلغي أو تعطّل دور مجلس النواب، وأي مبادرة سياسية هي عبارة عن حوار"، رأى عطية أن "ربط الرئاسة في لبنان بالحرب في غزة كان خطأ أدركه الجميع أخيرا، وكنّا في تكتل الإعتدال الوطني، أوّل من حذّر من ربط مصير لبنان بما يجري في المنطقة، وأطلقنا مبادرتنا باتجاه الكتل النيابية، لأنّ الفراغ مكلفٌ على لبنان من جميع النواحي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-09-01
10:04 | 2024-09-01
09:56 | 2024-09-01
09:28 | 2024-09-01
09:22 | 2024-09-01
09:18 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24