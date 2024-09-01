عطية: للتعاطي مع مبادرة بري بايجابية

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لفتَ رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب سجيع عطية، إلى أنّ "الحوار بين اللبنانيين ضروري ومهم للخروج بحلول للمشاكل السياسية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان".وتمنى خلال استقباله وفودًا شعبية وشخصيات بلدية واختيارية واجتماعية وهيئات مختلفة في دارته في بلدة رحبة، على باقي الأفرقاء التعامل مع مبادرة الرئيس بري الحوارية بإيجابية، "علّنا ننهي أزمة الفراغ الرّئاسي التي ستدخل عامها الثاني".ورأى أن "الإمام موسى الصدر كان داعية حوار يسعى إلى تلاقي الجميع من أجل الحفاظ على لبنان وسلمه الأهلي، وهذا الخطاب هو ما يحتاج إليه لبنان اليوم ومن كل الأطراف".وإذ شدد على أن "فكرة الحوار لا تلغي أو تعطّل دور مجلس النواب، وأي مبادرة سياسية هي عبارة عن حوار"، رأى عطية أن "ربط الرئاسة في لبنان بالحرب في غزة كان خطأ أدركه الجميع أخيرا، وكنّا في تكتل الإعتدال الوطني، أوّل من حذّر من ربط مصير لبنان بما يجري في المنطقة، وأطلقنا مبادرتنا باتجاه الكتل النيابية، لأنّ الفراغ مكلفٌ على لبنان من جميع النواحي".