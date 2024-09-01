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لبنان

العبسي يعين بولس نزها مدبرا بطريركيا على ابرشية بترا وفيلدلفيا وسائر الاردن

Lebanon 24
01-09-2024 | 07:07
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عيّن  بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي  الأرشمندريت بولس نزها مدبّرًا بطريركيًّا على أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، بعدما قدّم المتروبوليت الياس الدبعي استعفاءه عن تدبير الأبرشيّة.
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والأرشمنديت بولس نزها هو الرئيس العامّ الأسبق للرهبانيّة الباسيليّة الشويريّة وباحث في تاريخ كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك، وله عدّة كتب ومقالات أكاديميّة منشورة.
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