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لبنان

وزير البيئة تابع حريق معمل الاترنيت المهمل في شكا: أرسلنا تقرير الخبراء إلى وزير العدل

Lebanon 24
01-09-2024 | 07:34
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تابع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين موضوع الحريق الذي إندلع داخل حرم شركة الاترنيت المتوقفة عن العمل منذ عدة سنوات في شكا، وهو فور تبلّغه نبأ الحريق تواصل مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لمعالجة هذا الحريق بشكل سريع والتأكد من عدم توسعه.
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كذلك تواصل الوزير ياسين مع هيئة حماية البيئة في شكا، وأوعز إلى المتخصصين والخبراء في وزارة البيئة بمتابعة القضية لتفادي انتقال المواد الخطرة إلى الهواء وتهديد صحة السكان.

وأوضح وزير البيئة في "ان وزارة البيئة كانت أجرت منذ سنة وتحديداً في حزيران 2023 تقييماً للمعمل المهمل منذ العام 1991 بواسطة خبراء وبريطانيين ولبنانيين، ووضعت توصيات لطرق تفكيكه وعزله ومعالجة المواد الخطرة بطرق آمنة وسليمة وتحديداً الانابيب التي تحتوي على مادة "الاسبستوس" المسرطنة، وارسلت الوزارة التقرير إلى وزير العدل هنري خوري".

 وأضاف: "سنعرض تقرير الخبراء، عبر وزارة العدل تمهيداً لاحالة موضوع المعمل على محكمة الإفلاس لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص".
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