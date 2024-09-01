آخر معلومة من سجن رومية.. وفاة قاتل الرائد بشعلاني

افادت معلومات "لبنان 24" ان من توفي أمس في سجن رومية من ال حميد هو قاتل الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان بتاريخ ١/٢/٢٠١٣ ومحكوم عليه بالاعدام.

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