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لبنان

آخر معلومة من سجن رومية.. وفاة قاتل الرائد بشعلاني

Lebanon 24
01-09-2024 | 08:01
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افادت معلومات "لبنان 24" ان من توفي أمس في سجن رومية من ال حميد هو قاتل الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان بتاريخ ١/٢/٢٠١٣ ومحكوم عليه بالاعدام.
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