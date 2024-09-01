Advertisement

لبنان

أربعة جرحى في الغارة على بلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
01-09-2024 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1241502-638608041716964418.jpeg
Doc-P-1241502-638608041716964418.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت بلدة عيتا الشعب أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف الهاون
lebanon 24
01/09/2024 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي استهدف بلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعية
lebanon 24
01/09/2024 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعية
lebanon 24
01/09/2024 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على عيتا الشعب
lebanon 24
01/09/2024 17:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عيتا الشعب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-09-01
10:04 | 2024-09-01
09:56 | 2024-09-01
09:28 | 2024-09-01
09:22 | 2024-09-01
09:18 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24