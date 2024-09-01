أربعة جرحى في الغارة على بلدة عيتا الشعب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت بلدة عيتا الشعب أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

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