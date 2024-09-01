حريق بالقرب من نقطة الجيش على طريق مجدليا

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اندلع حريق في اعشاب داخل احدى الاراضي المحاذية للطريق بالقرب من نقطة الجيش على طريق مجدليا قضاء زغرتا، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وطالت النيران احد محلات بيع الاطارات واحترق الجزء الخلفي لسيارة مركونة في المحلة المذكورة.وقد توجهت فرق الدفاع المدني- مركز ابي سمراء الى مكان الحريق لاخماد النيران قبل تمدده.