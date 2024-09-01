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لبنان

خلاف كبير واطلاق نار في الضنية... اليكم ما عرف عن الاشكال

Lebanon 24
01-09-2024 | 09:28
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وقع إشكال في بلدة كفربنين في قضاء الضنية، بين كل من المدعو "ز.س" و "ا.س" يرافقه اشخاص مجهولين و "ع.د" من جهه اخرى، ليتطور الى اطلاق نار من قبل "ز.س"، ووفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وبحسب المعلومات، تدخّل المدعو "ح.ي" لصالح عمه "ع.د" ليتلقى عصا على رأسه من قبل الطرف الاول ما ادى الى اصابته. وتم نقله لاحقاً الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.
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وعرف ان سبب الاشكال هو خلاف على أرض.
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