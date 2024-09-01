تعرّض آلية تابعة للجيش لاطلاق نار على طريق رامية.. هذا ما حصل

تعرضت آلية تابعة للجيش قرابة الواحدة بعد الظهر لطلق ناري من موقع زرعيت المعادي، على طريق رامية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وبحسب المعلومات، خلال تنقل الالية على طول الحدود الجنوبية لتزويد مراكز الجيش بالمواد التموينية حصب اطلاق النار.

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