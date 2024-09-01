رداً على استهداف بلدة رميش صباحاً.. هذا ما قام به "حزب الله"

أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، انه استهدف دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الإعتداء صباح اليوم على ‏بلدة رميش، استهدفنا يوم الأحد 1-9-2024 دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مؤكدة".‏

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