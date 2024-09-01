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لبنان

بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-09-2024 | 10:17
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استهدف "حزب الله"، بعد ظهر اليوم الأحد، انتشاراً لجنود العدو في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية.



وأعلن "الحزب" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 4:40 من عصر يوم الأحد 1-9-2024 انتشاراً لجنود العدو في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية".‏
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