استهدف "حزب الله"، بعد ظهر اليوم الأحد، انتشاراً لجنود العدو في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية.







وأعلن "الحزب" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 4:40 من عصر يوم الأحد 1-9-2024 انتشاراً لجنود العدو في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية".‏

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