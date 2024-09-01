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لبنان

رئيس اتحاد نقابات الأفران: معاناة العمال كبيرة

Lebanon 24
01-09-2024 | 10:29
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طالب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور، وزارة الاقتصاد بـ"تنفيذ الاتفاق الذي حصل مع الوزارة بحضور نقيب العمال والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري وامين سر نقابة العمال في لبنان الشمالي وممثل وزارة العمل، في اسرع وقت، لأن عمال الأفران يعانون من مشقة الحياة التي فرضت عليهم قهرا إضافياً على تضحياتهم التي يقدمونها خلال عملهم داخل الافران، حيث يعملون بظروف يصعب تحملها بسبب قسوة العمل والحرارة التي تصل لاكثر من خمسين درجة، وكل ذلك لتأمين رغيف لبناني بمواصفات لا يستطيع اي بلد ان يضاهيها".
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ولفت الى أن "كل شيء اصبح مدولرا وربطة الخبز ذاهبة الى الدولرة باستثناء العمال، وخاصة عمال الافران، فرواتبهم لا تزال لا تكفيهم، فهل هذا معقول ام ان المطلوب تركهم للقدر حتى يغادروا البلد كما حصل إبان الانهيار الكبير للعملة الوطنية بداية الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي افرغت الافران من العمال واصحاب الاختصاص وانتجت ازمة عمالة كبيرة في قطاع المخابز والافران اجبرته على الاستعانة بعمال دخلوا البلاد خلسة وما زلنا ننتظر تسوية لاوضاعهم حتى تحل المعضلة التي نعاني منها جميعا".

 
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