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لبنان

افرام: ربيّ إجعل ذكرى الشهداء قرباناً لتقريب المسافات بين أبناء الوطن

Lebanon 24
01-09-2024 | 10:40
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه في منصّة أكس:

"من سهول الكرامة وجبال العنفوان رسموا الطريق، وبدماء ذكيّة أطفأوا نار عطش الأرزة إلى ماء الحياة. إنّهم الشهداء الذين نذكرهم اليوم بالصلاة وبوقفة وفاء، لأنّ فضلهم عظيم.
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يرتوي الشهداء من ينبوعه تعالى وإليه يعودون، ليبقى لنا وطننا وللأجيال من بعدنا، أرض وقفٍ للربّ... ربّي اجعل من ذكراهم اليوم قرباناً لتقريب المسافات بين أبناء الوطن الواحد لتعمّ البلاد روح جديدة، تطلق رحلة بناء لبنان الجديد" .
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