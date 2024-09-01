إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة جراء صواريخ أطلقت من لبنان

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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان في بلدة "يوڤال"، بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، في حين أصيب 4 لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.وقال "حزب الله" إن مقاتليه قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم الإسرائيلي بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة مما أدى إلى تدميرها.