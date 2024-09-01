Advertisement

لبنان

إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة جراء صواريخ أطلقت من لبنان

Lebanon 24
01-09-2024 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1241524-638608095951502611.jpg
Doc-P-1241524-638608095951502611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان في بلدة "يوڤال"، بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، في حين أصيب 4 لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.
Advertisement

وقال "حزب الله" إن مقاتليه قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم الإسرائيلي بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة مما أدى إلى تدميرها.
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2024-09-01
13:11 | 2024-09-01
13:10 | 2024-09-01
12:37 | 2024-09-01
12:21 | 2024-09-01
11:29 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24