السعودي: تم تسديد سلفة الـ5 مليارات ليرة لحل أزمة رفع النفايات

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أعلن الرئيس السابق لاتحاد بلديات صيدا الزهراني وبلدية صيدا، عضو المجلس البلدي الحالي المهندس محمد السعودي أنه "تم سداد كامل سلفة الـ5 مليارات ليرة لبنانية، التي تم تأمينها قبل نحو عامين (خلال ولايتي لرئاستي الإتحاد والبلدية)، من قبل خيرين وداعمين من أبناء صيدا الزهراني للمساهمة في حل أزمة رفع النفايات، والتي أعطيت لشركة NTCC في حينه بضمانتي وكفالتي لكامل السلفة".