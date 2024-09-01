Advertisement

لبنان

السعودي: تم تسديد سلفة الـ5 مليارات ليرة لحل أزمة رفع النفايات

Lebanon 24
01-09-2024 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1241527-638608101116367021.jpg
Doc-P-1241527-638608101116367021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس السابق لاتحاد بلديات صيدا الزهراني وبلدية صيدا، عضو المجلس البلدي الحالي المهندس محمد السعودي أنه "تم سداد كامل سلفة الـ5 مليارات ليرة لبنانية، التي تم تأمينها قبل نحو عامين (خلال ولايتي لرئاستي الإتحاد والبلدية)، من قبل خيرين وداعمين من أبناء صيدا الزهراني للمساهمة في حل أزمة رفع النفايات، والتي أعطيت لشركة NTCC في حينه بضمانتي وكفالتي لكامل السلفة".
Advertisement
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-09-01
13:32 | 2024-09-01
13:11 | 2024-09-01
13:10 | 2024-09-01
12:37 | 2024-09-01
12:21 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24