بعد ظهر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت عند الساعة (4:45) من بعد ظهر يوم الأحد التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارون بِمحلقة هجومية إنقضاضية أصابتها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها.
وعند الساعة (17:35) استهدف عناصر الحزب موقع راميا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وعند الساعة (17:15) استهدف عناصر الحزب موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
واستهدف عناصر الحزب ايضاً مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.