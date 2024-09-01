بعد ظهر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت عند الساعة (4:45) من بعد ظهر يوم الأحد التجهيزات التجسسية ‏في موقع حدب يارون بِمحلقة هجومية إنقضاضية أصابتها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها.

وعند الساعة (17:35) استهدف عناصر الحزب موقع راميا بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

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وعند الساعة (17:15) استهدف عناصر الحزب موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

واستهدف عناصر الحزب ايضاً مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة.‏