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لبنان

غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-09-2024 | 11:15
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استهدفت غارة اسرائيلية عصر اليوم منزل يعود لآل حمود في محيط الساحة العامة في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور، توجهت سيارات الاسعاف لمكان المنزل المستهدف دون ورود معلومات حتى الساعة عن سقوط اصابات.
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كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بلدة بيت ياحون لجهة بلدة كونين، ما ادى الى وقوع اصابات وبلدة العديسة.
وقصفت المدفعية إسرائيلية بالقذائف الدخانية بلدة برج الملوك.
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