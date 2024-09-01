باسيل: تحييد لبنان عن صراع المحاور مُلزم ودعم فلسطين واجب

Advertisement

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس": "1 ايلول 1920، أثمر نضال أجدادنا إعلان لبنان الكبير. دولة تقاطعت مؤامرات الخارج والداخل على افشال نظامها فانهارت. الصيغة والميثاق باقيان بنضالنا؛ تحييد لبنان عن صراع المحاور ملزم ودعم فلسطين واجب. الدولة المدنية والاقتصاد المنتج والعدالة الاجتماعية شرطُ لاستقرار لبنان وازدهاره".