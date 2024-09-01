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لبنان

في عمشيت.. شاب يلقى حتفه غرقاً

Lebanon 24
01-09-2024 | 13:10
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تعرض الشاب "ايمن عماد الحمصي" البالغ من العمر ٣١ عاماً للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة في منطقة عمشيت قضاء جبيل، ليتم نقله لاحقاً الى مستشفى سيدة مرتين بحالة حرجه ، الا ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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ويذكر ان الشاب المتوفي من بلدة سعدنايل قضاء زحلة.
 
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