في عمشيت.. شاب يلقى حتفه غرقاً

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تعرض الشاب "ايمن عماد الحمصي" البالغ من العمر ٣١ عاماً للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة في منطقة عمشيت قضاء جبيل، ليتم نقله لاحقاً الى مستشفى سيدة مرتين بحالة حرجه ، الا ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".ويذكر ان الشاب المتوفي من بلدة سعدنايل قضاء زحلة.